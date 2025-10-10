От лидера рынка до скамьи подсудимых: история Андрея Яковлева

Фото: -

Как стало известно от федерального информагентства Регнум, *Ростовская логистика* потеряла одного из крупнейших игроков. Андрей Яковлев, возглавлявший компанию «Рандар», имевшую оборот в 2 млрд рублей, обвиняется в хищении суммы равной 5 айфонам при работе с АНО «ЦПЭ».Компания, создавшая собственную контейнерную линию с префиксом RND U, в 2022 году первой доставила в Россию перекись водорода из Индии.Силовики спасли АНО ЦПЭ и нагрузили их подрядчика Рандар уголовным делом.Защита настаивает на невиновности предпринимателя, указывая на отсутствие доказательств в деле.