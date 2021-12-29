От ковида в Ростовской области умер еще 21 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Донском регионе от коронавируса скончался еще 21 человек. Об этом 31 декабря сообщает правительство Ростовской области.За последние сутки от инфекции умерли 10 женщин и 11 мужчин. Все они страдали различными хроническими заболеваниями различных органов и систем.С начала эпидемии в регионе опасное заболевание не смогли побороть 9611 жителей Дона. Среди них много медиков, чиновников и молодежи.В последнее время все чаще в области выявляют штамм дельта. Он более суровый и переносится значительно сложнее.