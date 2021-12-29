Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

От ковида в Ростовской области умер еще 21 человек

От ковида в Ростовской области умер еще 21 человек
В Донском регионе от коронавируса скончался еще 21 человек. Об этом 31 декабря сообщает правительство Ростовской области.

За последние сутки от инфекции умерли 10 женщин и 11 мужчин. Все они страдали различными хроническими заболеваниями различных органов и систем.

С начала эпидемии в регионе опасное заболевание не смогли побороть 9611 жителей Дона. Среди них много медиков, чиновников и молодежи.

В последнее время все чаще в области выявляют штамм дельта. Он более суровый и переносится значительно сложнее.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.