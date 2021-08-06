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От коронавируса за сутки выздоровел 371 житель Ростовской области

От коронавируса за сутки выздоровел 371 житель Ростовской области
В Ростовской области растет число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 8 по 9 августа вирус поборол еще 371 человек. В стационаре лечение получают 3 904 пациента.

Из них 44 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Как правило, это люди с поражением легких более 65%. Они не могут дышать самостоятельно. Таким пациентам кислород подают через специальные трубки, которые вставляют в трахею. В крайних случаях медикам приходится делать надрез на передней стенке трахеи и вставлять трубку в просвет. Люди на инвазивных ИВЛ в основном находятся в медикаментозной коме. Это необходимо, чтобы они не чувствовали боль и дискомфорт. Еще 359 человек получают кислород с помощью масок и мундштуков.

Увеличилось и количество зараженных. За последние сутки диагноз подтвердился у 478 жителей региона. Общее число инфицированных достигло 113 739. Среди них 5 386 скончались от тяжелых последствий болезни.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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