От коронавируса за сутки выздоровел 371 житель Ростовской области

В Ростовской области растет число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 8 по 9 августа вирус поборол еще 371 человек. В стационаре лечение получают 3 904 пациента.Из них 44 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Как правило, это люди с поражением легких более 65%. Они не могут дышать самостоятельно. Таким пациентам кислород подают через специальные трубки, которые вставляют в трахею. В крайних случаях медикам приходится делать надрез на передней стенке трахеи и вставлять трубку в просвет. Люди на инвазивных ИВЛ в основном находятся в медикаментозной коме. Это необходимо, чтобы они не чувствовали боль и дискомфорт. Еще 359 человек получают кислород с помощью масок и мундштуков.Увеличилось и количество зараженных. За последние сутки диагноз подтвердился у 478 жителей региона. Общее число инфицированных достигло 113 739. Среди них 5 386 скончались от тяжелых последствий болезни.