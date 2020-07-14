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От коронавируса за сутки умерла 59-летняя жительница Ростовской области

От коронавируса за сутки умерла 59-летняя жительница Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса умерла еще одна пациентка. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 16 июля, еще одной жертвой COVID-19 стала 59-летняя жительница Ростовской области. Умершая, помимо коронавируса, страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями эндокринной системы. Общее число жертв коронавируса достигло 173 человек.

Регион продолжает бороться с коронавирусом. В Ростовской области количество инфицированных уже составляет 11 117 человек. Большинство из заболевших заразились контактно, а также привезли вирус из других регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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