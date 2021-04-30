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От коронавируса за сутки скончались семь жителей Ростовской области

От коронавируса за сутки скончались семь жителей Ростовской области
В Ростовской области снова зарегистрировали случаи летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 4 по 5 мая вирус забрал жизни семерых дончан. Это две женщины в возрасте 60 и 70 лет и пятеро мужчин: 43, 50, 60, 72, 80 лет. До этого в регионе двое суток не умирали от коронавируса. По информации правительства области, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Число инфицированных пополнили 209 человек. Всего за период пандемии вирус подхватил 89 071 дончанин. Из них 4 100 пациентов с COVID-19 не смогли побороть болезнь. Среди них оказались и молодые люди. От последствий COVID-19 скончался 12-летний ребенок, 18-летний парень и две девушки, 19 и 23 лет.

Фото: EADaily.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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