От коронавируса за сутки скончались еще два жителя Ростовской области

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В Ростовской области справиться с последствиями коронавирусной инфекции не смогли еще два человека. Это женщины в возрасте 71 года и 86 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве 25 мая.Судя по результатам вскрытия, умершие страдали от хронических заболеваний. В их числе оказались онкология, ожирение, сахарный диабет, проблемы с сердцем и эндокринной системой. На самом деле таких болезней очень много, и они долго могут находиться в стадии ремиссии. Однако коронавирус, попадая в организм, провоцирует их обострение.За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 10 тысяч человек.