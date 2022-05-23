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От коронавируса за сутки скончались еще два жителя Ростовской области

От коронавируса за сутки скончались еще два жителя Ростовской области

В Ростовской области справиться с последствиями коронавирусной инфекции не смогли еще два человека. Это женщины в возрасте 71 года и 86 лет. Об этом сообщили в региональном правительстве 25 мая.

Судя по результатам вскрытия, умершие страдали от хронических заболеваний. В их числе оказались онкология, ожирение, сахарный диабет, проблемы с сердцем и эндокринной системой. На самом деле таких болезней очень много, и они долго могут находиться в стадии ремиссии. Однако коронавирус, попадая в организм, провоцирует их обострение.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 10 тысяч человек.
Фото: rostov.ru
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