От коронавируса выздоровели еще 630 жителей Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 140 793 человека. Из них за сутки с 14 по 15 ноября медики вылечили 630 человек.Вместе с тем в стационарах уменьшилось число пациентов с подтвержденным диагнозом. Лечение получают 4 990 жителей региона. Состояние 53 из них врачи оценивают как тяжелое. Эти пациенты не могут самостоятельно дышать. Они получают кислород через специальные трубки. В некоторых особенно сложных случаях медикам приходится делать надрез в передней стенке трахеи и вставлять устройство в просвет. Еще 404 жителя донского региона снабжают кислородом с помощью масок и мундштуков.Количество инфицированных при этом не уменьшается. За последние сутки диагноз подтвердился у 652 человек. Всего за период пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 165 806 человек. По информации областного правительства, побороть опасный вирус смогли не все пациенты. Инфекция забрала жизни 8 176 человек.