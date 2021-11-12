От коронавируса выздоровели еще 616 человек в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус побороли еще 616 человек. По данным на 16 ноября, общее число выздоровевших достигло 141 409 человек.В стационарах получают лечение 4 985 жителей региона. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 454 человека. Состояние 54 из них врачи оценивают как тяжелое. Эти пациенты получают кислород с помощью специальных трубок. Остальных 400 снабжают жизненно необходимым газом через мундштуки и маски.Число инфицированных также не уменьшается. За последние сутки диагноз подтвердился у 646 человек. Всего с начала пандемии заболели 166 452 жителя региона. Из них 8 209 не смогли побороть опасный вирус. По информации регионального правительства, умершие страдали хроническими заболеваниями.