От коронавируса выздоровели более 150 тысяч жителей Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области растет число людей, выздоровевших от COVID-19. По данным на 30 ноября, медики вылечили 150 009 человек, болевших коронавирусом. Из них 625 побороли опасную инфекцию за минувшие сутки.В стационарах находятся 3 664 человека. Состояние 36 врачи оценивают как тяжелое. Эти пациенты не могут самостоятельно дышать, поэтому их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Люди получают кислород через специальные трубки, установленные в трахее. В некоторых особо тяжелых случаях медики вводят пациентов в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль или дискомфорт.Еще 324 человека также получают кислородную поддержку. Они находятся в сознании и могут дышать самостоятельно. Однако уровень кислорода в их крови ниже нормы. Жизненно необходимый газ в организмы таких пациентов поступает с помощью масок и мундштуков.