От коронавируса выздоровели 122 жителя Ростовской области за сутки

В Ростовской области коронавирус побороли еще 122 человека. С начала пандемии по 23 июня медики вылечили 89 656 человек.В стационарах лечение получают 1 154 дончанина. Из них 141 находится в тяжелом состоянии. Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких - эти пациенты не могут дышать самостоятельно.Растет и число инфицированных. За минувшие сутки вирус подхватили 177 человек. Всего с начала пандемии заболели 97 873 жителя региона. По информации областного правительства, 4 625 из них не смогли побороть болезнь. За последние сутки COVID-19 унес жизни трех женщин в возрасте от 30 до 83 лет и троих мужчин - от 72 до 75 лет.