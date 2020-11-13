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От коронавируса вылечились еще 300 жителей Ростовской области

От коронавируса вылечились еще 300 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличилось количество людей, выздоровевших от коронавируса. Об этом стало известно 17 ноября.

По данным регионального правительства, от коронавируса вылечились еще 300 человек. Всего за период пандемии с опасной новой инфекцией справились 28 774 дончанина.

В стационаре находятся 1 883 человека, при этом 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Кроме того, за минувшие сутки COVID-19 подхватили 312 человек, а общее количество зараженных в регионе увеличилось до 35 907.

Также 21 853 жителя Ростовской области находятся под наблюдением врачей с подозрениями на коронавирус. Всего медицинским наблюдением было охвачено 115,35 тысячи человек. Из них у 93,49 тысячи подозрения на новый вирус не подтвердились.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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