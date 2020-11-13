От коронавируса вылечились еще 300 жителей Ростовской области

В Ростовской области увеличилось количество людей, выздоровевших от коронавируса. Об этом стало известно 17 ноября.По данным регионального правительства, от коронавируса вылечились еще 300 человек. Всего за период пандемии с опасной новой инфекцией справились 28 774 дончанина.В стационаре находятся 1 883 человека, при этом 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Кроме того, за минувшие сутки COVID-19 подхватили 312 человек, а общее количество зараженных в регионе увеличилось до 35 907.Также 21 853 жителя Ростовской области находятся под наблюдением врачей с подозрениями на коронавирус. Всего медицинским наблюдением было охвачено 115,35 тысячи человек. Из них у 93,49 тысячи подозрения на новый вирус не подтвердились.