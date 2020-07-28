От коронавируса вылечились ещё 146 жителей Ростовской области
Фото: Moscow.sm-news.ru
По данным на 30 июля, в Ростовской области ещё 146 человек победили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Так, за всё время эпидемиологической ситуации на Дону от COVID-19 выздоровели 10 285 заболевших.
Напомним, с каждым днём в Ростовской области становится всё больше новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки у 134 жителей Дона зарегистрировали опасную болезнь, и общее число инфицированных достигло 12 808. По словам главы областного Минздрава, во второй половине августа на территории региона ожидается рост заболевания.