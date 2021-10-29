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От коронавируса в Ростовской области умерли еще 33 человека

От коронавируса в Ростовской области умерли еще 33 человека
Еще 33 человека стали жертвами коронавируса в Ростовской области. Информация об этом опубликована на портале регионального правительства 31 октября.

От опасной инфекции скончались 16 женщин, а также 17 мужчин. Самому молодому было 35 лет, самому пожилому - 99 лет. Все умершие страдали опасными заболеваниями, которые способствовали тяжелому течению коронавируса. Среди них - ожирение, сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.

За весь период жертвами COVID-19 стали 7 746 человек. Больше половины умерших - пенсионеры. Однако есть жертвы среди молодых людей, а также детей. За все время эпидемии от ковида скончался 12-летний мальчик. У пациента было тяжелое заболевание нервной системы.
Фото: Алексей Бойко.
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