От коронавируса в Ростовской области умерли еще 33 человека

Фото: Алексей Бойко.

Еще 33 человека стали жертвами коронавируса в Ростовской области. Информация об этом опубликована на портале регионального правительства 31 октября.От опасной инфекции скончались 16 женщин, а также 17 мужчин. Самому молодому было 35 лет, самому пожилому - 99 лет. Все умершие страдали опасными заболеваниями, которые способствовали тяжелому течению коронавируса. Среди них - ожирение, сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.За весь период жертвами COVID-19 стали 7 746 человек. Больше половины умерших - пенсионеры. Однако есть жертвы среди молодых людей, а также детей. За все время эпидемии от ковида скончался 12-летний мальчик. У пациента было тяжелое заболевание нервной системы.