Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса в Ростовской области умерли 125 человек

От коронавируса в Ростовской области умерли 125 человек
Новые жертвы пополнили регистр умерших от коронавируса в Ростовской области. Как сообщили в правительстве региона, по состоянию на 30 июня на Дону от новой инфекции скончались 125 человек.

За последние сутки болезнь убила пятерых: 42-летнего мужчину с гипертонией, циррозом печени, болезнями системы кровообращения и органов дыхания; 64-летнего дончанина с болезнями сердца и органов дыхания; 67-летнюю женщину с острым нарушением кровообращения в мозге, болезнями почек и сердечно-сосудистой системы; 78-летнюю пенсионерку с ожирением, заболеваниями сердца и дыхательной системы, а также 95-летнюю пациентку с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

В Ростовской области стали фиксировать снижение ежедневного прироста заболевших COVID-19, однако при этом каждый день регистрируют несколько случаев смерти. За период эпидемии на Дону коронавирусом заразились 9 611 человек.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.