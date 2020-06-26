От коронавируса в Ростовской области умерли 125 человек
Новые жертвы пополнили регистр умерших от коронавируса в Ростовской области. Как сообщили в правительстве региона, по состоянию на 30 июня на Дону от новой инфекции скончались 125 человек.
За последние сутки болезнь убила пятерых: 42-летнего мужчину с гипертонией, циррозом печени, болезнями системы кровообращения и органов дыхания; 64-летнего дончанина с болезнями сердца и органов дыхания; 67-летнюю женщину с острым нарушением кровообращения в мозге, болезнями почек и сердечно-сосудистой системы; 78-летнюю пенсионерку с ожирением, заболеваниями сердца и дыхательной системы, а также 95-летнюю пациентку с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
В Ростовской области стали фиксировать снижение ежедневного прироста заболевших COVID-19, однако при этом каждый день регистрируют несколько случаев смерти. За период эпидемии на Дону коронавирусом заразились 9 611 человек.