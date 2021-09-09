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От коронавируса в Ростовской области скончался 22-летний парень

От коронавируса в Ростовской области скончался 22-летний парень
В Ростовской области от коронавируса скончался 22-летний парень. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

По состоянию на 11 сентября в регионе 27 человек скончались от последствий опасного вируса. Это 17 женщин возрастом от 57 до 89 лет и десять мужчин – от 22 до 84 лет. У всех умерших были сопутствующие заболевания. Среди них - ожирение, сердечно-сосудистые проблемы, онкология.

Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 6 292 человека, общее количество зараженных в регионе - 129 641. Почти 90% из этого числа победили заболевание.
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