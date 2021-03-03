От коронавируса в Ростовской области скончались еще 18 человек, в том числе 30-летний мужчина
В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще 18 человек. За сутки с 4 по 5 марта скончались девять мужчин. Самому молодому из них было 30 лет, а самому пожилому - 84 года. Не стало и девяти женщин в возрасте от 48 до 93 лет. По информации правительства региона, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии из жизни ушли 3 198 дончан. Большинство из них - люди предпенсионного и пенсионного возрастов. Однако инфекция опасна для всех. Летом 2020 года от COVID-19 умер 12-летний ребенок, а осенью не стало 18-летнего парня и двух девушек 19 и 23 лет.
Ежедневное число заболевших держится на уровне предыдущих дней. За минувшие 24 часа вирус обнаружили у 273 жителей донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 74 418 человек.
Количество инфицированных и умерших продолжает расти. Несмотря на это, в преддверии праздников губернатор заявил о возможном снятии ограничений в области. Оно будет касаться работы медицинских учреждений, службы занятости и проведения различных мероприятий, включая спортивные. Принятие решения по очередному пакету снятия карантинных мер будет готово после 8 марта.