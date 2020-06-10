От коронавируса в Ростовской области излечился 2 831 человек
В Ростовской области растёт количество заболевших COVID-19, но при этом каждый день от коронавируса излечиваются более ста человек. Так, в течение последних суток после курса лечения отрицательные результаты тестов получили 129 человек. Теперь они возвращаются к нормальной жизни.
По данным областного правительства, по состоянию на 12 июня в регионе выздоровел уже 2 831 пациент. За весь период жертвами инфекции стали 64 дончанина. Таким образом, активных больных сегодня насчитывается 4 257. Лечение в стационарах получают 743 пациента, из которых 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Хотя в области ежедневный прирост заражённых пока и остаётся высоким, коэффициент распространения инфекции уже несколько дней держится ниже единицы.