От коронавируса умерли ещё пять жителей Ростовской области

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В Ростовской области за последние сутки зарегистрировали пять новых случаев смерти. Об этом сообщили в региональном правительстве 28 июля.По результатам патолого-анатомического вскрытия коронавирус подтвердили у 47-летнего мужчины. Дончанин страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и неврологическими осложнениями. Жертвами опасного вируса также стали две женщины в возрасте 61 года с проблемами сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, у одной из них врачи диагностировали нарушенный обмен веществ, у другой - хронические болезни лёгких и эндокринной системы. Также от COVID-19 умер 83-летний мужчина. Коронавирус у него развивался на фоне хронических эндокринных болезней и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Пятым скончавшимся оказался 90-летний житель области. Дончанин страдал от болезней желудка, почек и сердечно-сосудистой системы.Таким образом, в Ростовской области 210 человек скончались за весь период пандемии COVID-19.Врачи региона настоятельно просят жителей соблюдать индивидуальные меры защиты в такой непростой период. Дончанам рекомендуют носить маски в общественном транспорте, такси, торговых центрах, магазинах и других местах массового скопления людей.