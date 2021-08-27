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От коронавируса скончался 67-летний вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области

От коронавируса скончался 67-летний вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области
В ковидном госпитале скончался вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Сергей Шнейдер. Чиновник умер 31 августа на 68-м году жизни. Семья вице-президента также болеет коронавирусом.

О дате похорон Сергея Шнейдера пока ничего не известно, равно как и о том, кто займет его должность.

Чиновник начинал свою трудовую деятельность обычным рабочим на шахтах в Ростовской области. За годы работы смог продвинуться по карьерной лестнице и поработать руководителем в нескольких крупных компаниях региона. Пост вице-президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Шнейдер занимал с 2014 года.

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