От коронавируса скончался 67-летний вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области

В ковидном госпитале скончался вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Сергей Шнейдер. Чиновник умер 31 августа на 68-м году жизни. Семья вице-президента также болеет коронавирусом.О дате похорон Сергея Шнейдера пока ничего не известно, равно как и о том, кто займет его должность.Чиновник начинал свою трудовую деятельность обычным рабочим на шахтах в Ростовской области. За годы работы смог продвинуться по карьерной лестнице и поработать руководителем в нескольких крупных компаниях региона. Пост вице-президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Шнейдер занимал с 2014 года.