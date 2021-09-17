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От коронавируса скончался 29-летний житель Ростовской области

От коронавируса скончался 29-летний житель Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 27 человек. Это 29-летний парень, а также девять мужчин в возрасте от 61 года до 88 лет. Также патологоанатомы зарегистрировали 17 случаев смертей среди женщин от 51 года до 85 лет.

По информации правительства региона, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. В их числе - сахарный диабет, гипертония, онкология, астма и ряд других болезней.

Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 469 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 134 299 жителей Ростовской области. Из них 6 562 не смогли побороть опасный вирус.
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