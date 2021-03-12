Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса скончались еще пять жителей Ростовской области

От коронавируса скончались еще пять жителей Ростовской области
С начала пандемии в Ростовской области инфекция забрала жизни 3 320 человек. Из них пятеро скончались за сутки с 15 по 16 марта. Умер 41-летний мужчина и четыре женщины 42, 54, 81, 86 лет. Как сообщили в правительстве региона, каждый из них страдал хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус. К ним относятся астма, сахарный диабет, гипертония, сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких. Люди с хроническими заболеваниями чаще остальных находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в инвазивной ИВЛ. Дышать самостоятельно такие пациенты не могут, а их легкие поражены более чем на 75%.

Ежедневное число инфицированных дончан остается на прежнем уровне. За последние 24 часа специалисты выявили 246 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии положительные тесты на коронавирус получили 77 225 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.