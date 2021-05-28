От коронавируса скончались еще четверо жителей Ростовской области

В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще четырех человек. Это 33-летняя и 80-летняя женщина, а также двое мужчин 71 года и 85 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 4 428 пациентов ковидных госпиталей. Большинство из них - люди старше 60 лет, которые не могли самостоятельно дышать. Объем поражения их легких составлял почти 90, а иногда и 100%.Растет и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 176 человек. Всего за период пандемии вирус подхватили 94 190 дончан. Как сообщили в региональном правительстве, большинство их них (почти 90%) уже выздоровели.