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От коронавируса скончались еще 25 жителей Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона 18 декабря.В числе жертв от опасной болезни за прошедшие 24 часа - 13 женщин и 12 мужчин. Все они были возрастом от 49 до 88 лет. Кроме коронавируса, у пациентов были диагностированы другие различные хронические заболевания систем организма, в частности сердечно-сосудистой.Отметим, что в числе таковых заболеваний обычно бывают гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие.