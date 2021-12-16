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От коронавируса скончались еще 25 жителей Ростовской области

От коронавируса скончались еще 25 жителей Ростовской области

От коронавируса скончались еще 25 жителей Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона 18 декабря.

В числе жертв от опасной болезни за прошедшие 24 часа - 13 женщин и 12 мужчин. Все они были возрастом от 49 до 88 лет. Кроме коронавируса, у пациентов были диагностированы другие различные хронические заболевания систем организма, в частности сердечно-сосудистой.

Отметим, что в числе таковых заболеваний обычно бывают гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие.
Фото: Алексей Бойко
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