От коронавируса скончались еще 28 жителей Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии скончались 2 733 пациента ковидных госпиталей. За сутки с 3 по 4 февраля COVID-19 забрал жизни 28 человек. По информации регионального правительства, не стало 15 мужчин в возрасте от 55 до 78 лет и 13 женщин от 59 до 81 года.
Как сообщили в региональном правительстве, увеличилось и число инфицированных дончан. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 363 человек, а общее количество нарастающим итогом достигло 65 166. В основном молодежь переносит болезнь бессимптомно, а вот людям предпенсионного и пенсионного возрастов борьба с инфекцией дается тяжело. Это связано с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, которые усугбляет коронавирус.
Ежедневно медики выявляют сотни заболевших в Ростовской области, но в некоторых муниципалитетах прослеживается положительная динамика в борьбе с COVID-19. В связи с этим губернатор донского региона предложил ввести систему «Светофор». Все города и районы на карте будут обозначены красным, желтым или зеленым цветом. К первой группе относятся муниципалитеты, в которых необходимо соблюдать ограничения или даже ужесточать их, а к последней - те, в которых можно ослабить карантинные меры.