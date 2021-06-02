Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса скончались еще 18 жителей Ростовской области

От коронавируса скончались еще 18 жителей Ростовской области
В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 18 человек. По данным на 4 июня, инфекция забрала жизни еще 13 женщин в возрасте от 56 лет до 91 года и пятеро мужчин - от 61 до 74 лет. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Увеличилось и количество заболевших дончан. За последние 24 часа вирус подхватил 161 человек. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 94 837 жителей Ростовской области. В основном это молодежь от 18 до 45 лет и люди от 46 до 65 лет.

В рейтинге по эпидемиологической ситуации в субъектах РФ донской регион остается на пятой позиции. На первых местах - Москва (1 192 174 зараженного), Санкт-Петербург (443 009), а также Московская (274 249) и Нижегородская (118 718) области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.