От коронавируса скончались еще 18 жителей Ростовской области

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 18 человек. По данным на 4 июня, инфекция забрала жизни еще 13 женщин в возрасте от 56 лет до 91 года и пятеро мужчин - от 61 до 74 лет. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.Увеличилось и количество заболевших дончан. За последние 24 часа вирус подхватил 161 человек. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 94 837 жителей Ростовской области. В основном это молодежь от 18 до 45 лет и люди от 46 до 65 лет.В рейтинге по эпидемиологической ситуации в субъектах РФ донской регион остается на пятой позиции. На первых местах - Москва (1 192 174 зараженного), Санкт-Петербург (443 009), а также Московская (274 249) и Нижегородская (118 718) области.