От коронавируса с начала пандемии скончались 4 660 жителей Ростовской области

В Ростовской области за период пандемии от COVID-19 умерли 4 660 пациентов ковидных госпиталей. Из них один скончался за сутки с 28 по 29 июня. Опасная инфекция забрала жизнь 58-летнего мужчины. По информации регионального правительства, он страдал сопутствующим хроническим заболеванием, которое усугубил вирус.Увеличилось и количество зараженных. За последние сутки COVID-19 подхватил 221 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 99 084 дончан. Большинство из них уже выздоровели. Однако побороть инфекцию удалось не всем. Число пациентов ковидных госпиталей, скончавшихся от коронавируса, достигло 4 660 человек.