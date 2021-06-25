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От коронавируса с начала пандемии скончались 4 660 жителей Ростовской области

От коронавируса с начала пандемии скончались 4 660 жителей Ростовской области
В Ростовской области за период пандемии от COVID-19 умерли 4 660 пациентов ковидных госпиталей. Из них один скончался за сутки с 28 по 29 июня. Опасная инфекция забрала жизнь 58-летнего мужчины. По информации регионального правительства, он страдал сопутствующим хроническим заболеванием, которое усугубил вирус.

Увеличилось и количество зараженных. За последние сутки COVID-19 подхватил 221 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 99 084 дончан. Большинство из них уже выздоровели. Однако побороть инфекцию удалось не всем. Число пациентов ковидных госпиталей, скончавшихся от коронавируса, достигло 4 660 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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