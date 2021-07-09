От коронавируса на Дону выздоровели еще 129 человек

В Ростовской области снова снижается ежедневное число выздоровевших от коронавируса. За сутки с 11 по 12 июля медики вылечили 129 человек. Этот показатель начал падать еще в середине июня. За две недели он опустился с 200 до 50 - в четыре раза. Несколько дней подряд он поднимался к прежнему значению, но в итоге снова снизился - до 120-130 человек в день.Число инфицированных набирает обороты. За месяц оно увеличилось в два раза. За минувшие сутки вирус подхватили 320 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 102 729 жителей Ростовской области, из которых выздоровели 91 739.В стационарах получают лечение 2 369 пациентов. Среди них 27 - в тяжелом состоянии, они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ и находятся в медикаментозной коме. Еще 211 получают кислород с помощью масок и мундштуков. Последние пребывают в сознании и могут двигаться.