Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

От коронавируса на Дону выздоровели 611 человек за сутки

От коронавируса на Дону выздоровели 611 человек за сутки
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 611 человек. По данным на 1 декабря, всего с начала пандемии медики вылечили 150 620 человек.

В стационарах находятся 3 596 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 355 жителей региона, из которых 40 находятся в тяжелом состоянии.

Коечный фонд заполнен на 66%. Последнюю неделю этот показатель остается стабильным. В связи с этим на Дону планируют сократить число коечных мест на 400 единиц.

При этом количество зараженных практически не уменьшается. За прошедшие сутки вирус подхватили 650 человек. По информации регионального правительства, всего за период пандемии COVID-19 заболели 176 194 человека.
Фото: DonDay.ru
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.