От коронавируса на Дону выздоровели 611 человек за сутки

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В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 611 человек. По данным на 1 декабря, всего с начала пандемии медики вылечили 150 620 человек.В стационарах находятся 3 596 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 355 жителей региона, из которых 40 находятся в тяжелом состоянии.Коечный фонд заполнен на 66%. Последнюю неделю этот показатель остается стабильным. В связи с этим на Дону планируют сократить число коечных мест на 400 единиц.При этом количество зараженных практически не уменьшается. За прошедшие сутки вирус подхватили 650 человек. По информации регионального правительства, всего за период пандемии COVID-19 заболели 176 194 человека.