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От коронавируса на Дону скончались еще три пенсионера

От коронавируса на Дону скончались еще три пенсионера
В Ростовской области продолжает расти число людей, которые умерли от коронавируса. За последние сутки жертвами инфекции стали еще три человека. COVID-19 унес жизни двух женщин в возрасте 79 и 83 лет и 84-летнего мужчины. У всех были хронические заболевания, которые усугубили их состояние.

С начала пандемии на Дону было зафиксировано 4 130 умерших от коронавируса. Большая часть из них - пенсионеры. Однако COVID-19 не щадит и молодежь. Среди скончавшихся в Ростовской области есть 12-летний мальчик.

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