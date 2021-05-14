От коронавируса скончались еще 15 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 15 человек. Жертвами инфекции стали шесть женщин в возрасте от 51 года до 89 лет и девять мужчин от 66 до 90 лет. По информации регионального правительства, все они страдали хроническими заболеваниями.С начала пандемии от COVID-19 на Дону умерли 4 226 человек.Чаще всего коронавирус распространяется на людей пожилого возраста. 80% смертей приходятся на граждан старше 60 лет. Однако коронавирус не щадит и молодежь. Летом 2020 года от последствий COVID-19 скончался 12-летний ребенок, а осенью - 18-летний парень и две девушки, 19 и 23 лет.У каждого пятого заболевшего развивается пневмония с риском летального исхода. Средняя смертность от коронавируса в мире составляет 2%.