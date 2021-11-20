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От COVID-19 выздоровели еще 608 жителей Ростовской области

От COVID-19 выздоровели еще 608 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 608 человек. По данным на 23 ноября, всего с начала пандемии опасную инфекцию побороли 145 668 человек.

В стационарах находятся 4 252 пациента, из которых 409 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 44 из них медики оценивают как тяжелое. Эти пациенты не могут самостоятельно дышать. Их снабжают кислородом с помощью специальных трубок, установленных в трахеях: в некоторых особенно тяжелых случаях медикам приходится делать надрез в передней стенке трахеи и вставлять устройство в просвет.

Еще 365 человек получают жизненно необходимый газ через маски и мундштуки. Эти пациенты могут самостоятельно дышать, однако уровень кислорода в их крови остается недостаточным. Поэтому люди получают кислородную поддержку, оставаясь в сознании.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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