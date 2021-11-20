От COVID-19 выздоровели еще 608 жителей Ростовской области

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 608 человек. По данным на 23 ноября, всего с начала пандемии опасную инфекцию побороли 145 668 человек.В стационарах находятся 4 252 пациента, из которых 409 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 44 из них медики оценивают как тяжелое. Эти пациенты не могут самостоятельно дышать. Их снабжают кислородом с помощью специальных трубок, установленных в трахеях: в некоторых особенно тяжелых случаях медикам приходится делать надрез в передней стенке трахеи и вставлять устройство в просвет.Еще 365 человек получают жизненно необходимый газ через маски и мундштуки. Эти пациенты могут самостоятельно дышать, однако уровень кислорода в их крови остается недостаточным. Поэтому люди получают кислородную поддержку, оставаясь в сознании.