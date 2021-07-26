От COVID-19 выздоровели еще 290 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 290 человек. С начала пандемии по 28 июля болезнь побороли 96 220 жителей региона.Стационарное лечение получают 3 430 человек. Из них 300 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 32 пациентов врачи оценивают как тяжелое.Увеличилось и количество заболевших. За последние 24 часа вирус подхватили 395 человек. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет, проживающая в Ростове-на-Дону. Всего за период пандемии медики выявили 108 379 случаев заболевания COVID-19.В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу на Дону ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. По информации регионального правительства, привиты уже 1 054 человека. Среди них 694,5 тысячи вакцинированы двумя компонентами. Всего за минувшие сутки медики привили 14 692 человека.