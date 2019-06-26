Осужденному в Ростове за убийство возлюбленной сократили тюремный срок





В Ростовской области мужчине, осужденному за убийство возлюбленной девушки, пересмотрели приговор и сократили срок заключения. По информации Ростовского областного суда, приговор изменили с учетом всех смягчающих обстоятельств.



Резонансное преступление случилось в 2017 году. Зимой Ю. Колычев в хуторе Кукуевском Верхнедонского района устроил застолье и позвал друзей. Вместе со знакомыми к нему пришла девушка, в которую он был давно и безответно влюблен. Выпив большое количество спиртного, осужденный поругался с ней на почве ревности и личной обиды. Он взял свое ружье ИЖ-27 и два раза выстрелил в девушку, когда та находилась в машине с мужчиной. От полученных травм потерпевшая скончалась.



Осознав, что натворил, мужчина решил покончить с собой. Но, видимо, он родился под счастливой звездой, ведь ружье, которое он направил себе в грудь, в первый раз дало осечку, а второй выстрел оказался несмертельным. Он очнулся на следующий день в реанимации – ему провели операцию и спасли от неминуемой гибели. В дальнейшем на него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



4 мая 2018 года Ю. Колычева приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве девушки. При этом сам мужчина был не согласен с таким решением суда и подал апелляционную жалобу.



На следующий год летом состоялось заседание судебной коллегии, на котором действительно пересмотрели некоторые обстоятельства расследования. С учетом активного сотрудничества осужденного со следствием и состояния его здоровья после хирургической операции приговор все-таки изменили.



В результате областной суд Ростовской области сократил ему срок тюремного заключения до 9 лет и 9 месяцев.