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Осужденному в Ростове за убийство возлюбленной сократили тюремный срок

Осужденному в Ростове за убийство возлюбленной сократили тюремный срок

В Ростовской области мужчине, осужденному за убийство возлюбленной девушки, пересмотрели приговор и сократили срок заключения. По информации Ростовского областного суда, приговор изменили с учетом всех смягчающих обстоятельств.

Резонансное преступление случилось в 2017 году. Зимой Ю. Колычев в хуторе Кукуевском Верхнедонского района устроил застолье и позвал друзей. Вместе со знакомыми к нему пришла девушка, в которую он был давно и безответно влюблен. Выпив большое количество спиртного, осужденный поругался с ней на почве ревности и личной обиды. Он взял свое ружье ИЖ-27 и два раза выстрелил в девушку, когда та находилась в машине с мужчиной. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Осознав, что натворил, мужчина решил покончить с собой. Но, видимо, он родился под счастливой звездой, ведь ружье, которое он направил себе в грудь, в первый раз дало осечку, а второй выстрел оказался несмертельным. Он очнулся на следующий день в реанимации – ему провели операцию и спасли от неминуемой гибели. В дальнейшем на него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

4 мая 2018 года Ю. Колычева приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве девушки. При этом сам мужчина был не согласен с таким решением суда и подал апелляционную жалобу.

На следующий год летом состоялось заседание судебной коллегии, на котором действительно пересмотрели некоторые обстоятельства расследования. С учетом активного сотрудничества осужденного со следствием и состояния его здоровья после хирургической операции приговор все-таки изменили.

В результате областной суд Ростовской области сократил ему срок тюремного заключения до 9 лет и 9 месяцев.

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