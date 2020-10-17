Ростовчанин предложил построить парк на месте центрального рынка в Ростове

Житель донской столицы предлагает создать новый парк на территории Центрального рынка. В этом Роман Агафонов видит возможность улучшить экологическую и транспортную ситуации в городе. Соответствующее предложение появилось на популярном городском портале 19 октября.Роман утверждает, что если между проспектами Будённовским и Ворошиловским построить парк, это позволит создать в центре города дополнительную зеленую зону. Будет высвобождено пространство для связи парковых зон набережной и парка имени М.Горького,что улучшит экологию города.- Также парк может позитивно повлиять на транспортную ситуацию в городе и ситуацию с культурно-эстетической стороны, дополнив недавно отреставрированный собор своим появлением, - считает ростовчанин. - Вместе с тем, уже существующие в городе торговые площади смогут аккумулировать в себе предпринимателей с данной территории.Идея по улучшению экологии города ясна, однако остается не понятным, как предложенный ростовчанином парк сможет улучшить транспортную ситуацию в районе центрального рынка.Напомним, Центральный рынок является одной из основных отправных точек в Ростове-на-Дону. Ежедневно тысячи людей не только совершают покупки, но и добираются с рынка в разные части города. Если вопрос строительства парка власти будут рассматривать, то им придется пересмотреть и всю транспортную схему донской столицы.