Остатки несостоявшегося завода в промзоне Ростова продают по сниженной цене

Фото: ГИС Торги

Росимущество выставило на торги остатки несостоявшегося завода в одной из промышленных зон Ростова-на-Дону. Участок земли площадью 30,5 тысячи квадратных метров с шестью бетонными фундаментами, предназначенными для будущих построек, предлагается к продаже по значительно сниженной цене. Информация об этом размещена на электронной торговой площадке «ГИС Торги».Объекты недвижимости, представляющие собой бетонные основания различных размеров, имеют следующие кадастровые номера: 61:44:0062510:189 (12,3 кв. м), 61:44:0062510:190 (18,5 кв. м), 61:44:0062510:201 (426,4 кв. м), 61:44:0062510:202 (426,4 кв. м), 61:44:0062510:203 (426,4 кв. м) и 61:44:0062510:204 (198,9 кв. м). Местоположение лота – промзона «Заречная», улица 1-я Луговая. Стартовая цена составляет более 121 миллиона рублей.Заявки на участие в торгах принимаются до 3 августа, а сами аукционные мероприятия пройдут на следующий день.Проблемный участок ранее принадлежал ООО «АБВК-Эко», входящей в группу компаний «Евразийский». Компания имела задолженность около 1,3 миллиарда рублей. В 2013 году «АБВК-Эко» планировала построить уникальный завод по переработке 31 тысячи тонн сухого осадка из городской канализации. Проект предусматривал кардинальное сокращение сбросов загрязняющих веществ в реку Дон и улучшение экологической обстановки в регионе. Однако строительство было остановлено из-за банкротства немецкого подрядчика, и завод так и не был введен в эксплуатацию.Это уже не первая попытка Росимущества реализовать данный лот. В июне текущего года аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести имущество. Тогда начальная цена составляла 142 миллиона рублей. В этот раз продавец осознал необходимость снижения стоимости: цена была уменьшена на 21 миллион рублей, достигнув более 121 миллиона рублей.