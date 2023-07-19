Останки немецких солдат нашли в поле в Ростовской области

Фото: Миус Фронт.

В Ростовской области в поле нашли останки немецких солдат. Находку сделали 18 июля в Куйбышевском районе. Об этом рассказал руководитель регионального поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.Во время работ под хутором Берестовским поисковики раскопали железобетонные перекрытия из блоков производства Германии и Австрии. Специалисты предположили, что во время войны там находилась пулеметная точка врага. И не ошиблись - в земле лежали тысячи стреляных гильз, а рядом с ними были останки солдат, их жетоны и обмундирование.- По клеймам производителей этих патронов можно изучать европейскую географию. Они были сделаны на оружейных заводах Чехии, Польши, Бельгии и других стран, - рассказал Андрей Кудряков.Количество солдат, найденных во время поисковых работ, пока определить нельзя. Точное число станет известно после проведения всех работ.