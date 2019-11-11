Останки курсанта, защищавшего Ростов во время ВОВ, обнаружили поисковики



Останки молодого бойца времён Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в Ростовской области. О находке 12 ноября сообщили в объединении «Миус-фронт».



Не секрет, что во время страшной войны на фронт отправлялись курсанты и школьники — одних призывали, другие добровольно отправлялись защищать своих соотечественников от врага. На территории донского региона фашистов сдерживал отряд курсантов ростовских училищ. У них практически не было боеприпасов, и бойцы стали отходить в сторону Ростова-на-Дону. Небольшая группа добровольцев с последними гранатами и патронами прикрывала отступ.



Молодые люди лежали в одиночных окопах и ждали приближения врага. Останки одного из них и обнаружили поисковики. Курсант хотел как можно ближе подпустить к себе немецкий танк. Увы, прямо перед окопом разорвался снаряд, и парень погиб, сжимая в руке гранату.



Руководитель объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал, что перед боем юноша успел заполнить свой солдатский медальон.



Зачастую бойцы оставляли их нетронутыми, считая, что так смерть обойдёт их стороной. Молодой человек, видимо, понимал, что не вернётся живым из боя. На клочке тетрадного листа он написал адрес дома, из которого уходил на фронт. Как оказалось, он являлся уроженцем Беларуси. Медальон пролежал десятки лет в кармане его гимнастёрки.



Вскоре поисковики, благодаря адресу, найдут родственников курсанта.

