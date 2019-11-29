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Останки бойца ВОВ из Ростовской области нашли на Украине

Останки бойца ВОВ из Ростовской области нашли на Украине
Останки бойца ВОВ из Ростовской области нашли поисковики Чернигова. Петр Беседин пропал без вести в 1941 году, покинув призывной пункт.

Известно, что в 1941 году он прибыл из села Озеры Чернышевского района на войну. Однако уйдя с призывного пункта, он пропал без вести. Оказалось, что он получил травму головы и погиб на полях сражений 204-й воздушно-десантной группы в Чернигове.

Сейчас поисковики хотят отправить останки бойца на родину для захоронения.

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