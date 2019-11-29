Останки бойца ВОВ из Ростовской области нашли на Украине



Останки бойца ВОВ из Ростовской области нашли поисковики Чернигова. Петр Беседин пропал без вести в 1941 году, покинув призывной пункт.



Известно, что в 1941 году он прибыл из села Озеры Чернышевского района на войну. Однако уйдя с призывного пункта, он пропал без вести. Оказалось, что он получил травму головы и погиб на полях сражений 204-й воздушно-десантной группы в Чернигове.



Сейчас поисковики хотят отправить останки бойца на родину для захоронения.