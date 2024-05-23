Особый режим установили на границе Ростовской области с ЛДНР

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области установили особый режим на границе с Луганской и Донецкой Народными Республиками. Соответствующий указ 23 мая подписал глава донского региона.Режим действует на протяжении пяти километров, он аналогичен пограничной зоне. На этой территории нельзя находиться без паспорта или других документов, удостоверяющих личность. При этом, чтобы находиться в ста метрах от границы, требуется уведомление Погрануправления регионального УФСБ. Такое уведомление нужно получить за 12 часов накануне.— Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба Ростовской области, — отметил Василий Голубев. — Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона.