Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Особый режим установили на границе Ростовской области с ЛДНР

Особый режим установили на границе Ростовской области с ЛДНР
В Ростовской области установили особый режим на границе с Луганской и Донецкой Народными Республиками. Соответствующий указ 23 мая подписал глава донского региона.

Режим действует на протяжении пяти километров, он аналогичен пограничной зоне. На этой территории нельзя находиться без паспорта или других документов, удостоверяющих личность. При этом, чтобы находиться в ста метрах от границы, требуется уведомление Погрануправления регионального УФСБ. Такое уведомление нужно получить за 12 часов накануне.

— Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба Ростовской области, — отметил Василий Голубев. — Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.