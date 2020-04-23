Организаторы свадеб кричат «Горько!»: рынок торжеств упал до нуля

«Мы первая отрасль, которую закрыли, и последняя, которую откроют. Полагаю, что летом будет небольшое количество мероприятий, но на объём продаж хотя бы прошлого года мы выйдем не ранее чем через год-полтора», - считает бизнесмен.

Шумное и дружное «Горько!», которое по традиции кричат гости на свадьбах, сегодня кричат организаторы торжеств. Весна – не только сезон свадеб, но и время активной подготовки к летним мероприятиям. Однако в сложившихся условиях людям оказалось не до праздников. Ранее запланированные торжества массово отменяют. Самая креативная и весёлая отрасль бизнеса медленно, но уверенно погружается в глубокий и печальный кризис.По словам Натальи, частные мероприятия, запланированные на апрель, такие как свадьбы, семейные торжества, заказчики пока переносят, но даты висят в воздухе, потому что никто не знает, когда будут сняты ограничения. Большинство бизнес-мероприятий были отменены совсем, поскольку обычно они привязаны к определённым датам.Под большим вопросом остаются майские мероприятия. Ситуация в области ухудшается с каждым днём. Торжественная регистрация брака отменена до 1 июня. Соответственно, майские свадьбы тоже переносятся.Тем клиентам, которые отказались от мероприятия, приходится возвращать предоплату.Стоит отметить, что и субподрядчики, перед которыми у компании были обязательства, отнеслись с пониманием к ситуации.При этом на быстрое восстановление рынка рассчитывать не приходится.При отсутствии заработка предприниматель вынужден ежемесячно выплачивать порядка 150 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата аренды помещений, обеспечение кредитов, зарплата персонала.Воспользоваться той поддержкой, которую обещало государство, пока не выходит.Реализовать какие-то проекты в режиме самоизоляции, чтобы хоть как-то улучшить своё финансовое положение, в этой сфере очень проблематично.Невостребованной в данный период стала работа ведущих. Эта категория работников сферы развлечений осталась без средств к существованию.По словам Александра, ближайшее мероприятие было запланировано на 9 мая, но уже известно, что его не будет.По словам коллеги Александра – Алексея, есть надежда, что отложенные свадьбы состоятся в июле – августе. Но уже сейчас ясно, что их будет гораздо меньше, чем планировалось ранее.Свадьбы – это огромная индустрия. Она включает в себя не только непосредственно организаторов и профессиональных ведущих. Первые в качестве субподрядчиков нанимают оформителей, фотографов, видеооператоров, флористов и т. д. Вторые сотрудничают с творческими коллективами, соло-исполнителями. Таким образом, отмена одного более или менее крупного мероприятия лишает заказов десяток, а то и больше людей.В плачевном состоянии оказались и те, чья основная прибыль формировалась из аренды площадей под банкетные и бизнес-мероприятия, конференции.Сильно пострадали прокатчики оборудования, у которых огромные кредиты. А каникулы им не предоставляют, потому что 90% работали «в серую», поэтому банк не видит сокращения прибыли.Пока же работникам индустрии развлечений приходится использовать весь свой креатив и творческий подход на то, как выжить в этих тяжёлых условиях.