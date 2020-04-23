Организаторы свадеб кричат «Горько!»: рынок торжеств упал до нуля
Шумное и дружное «Горько!», которое по традиции кричат гости на свадьбах, сегодня кричат организаторы торжеств. Весна – не только сезон свадеб, но и время активной подготовки к летним мероприятиям. Однако в сложившихся условиях людям оказалось не до праздников. Ранее запланированные торжества массово отменяют. Самая креативная и весёлая отрасль бизнеса медленно, но уверенно погружается в глубокий и печальный кризис.
- Наша сфера, наверное, относится к тем, которые максимально пострадали от введённой самоизоляции, так как в первую очередь были отменены все мероприятия и закрыты точки общепита, - рассказала представитель «Первого Event Агентства» Наталья Белых. - Так как мы организовываем свои мероприятия, как частные, так и бизнес, как правило, в каких-то заведениях, мы сейчас работать никак не можем.
По словам Натальи, частные мероприятия, запланированные на апрель, такие как свадьбы, семейные торжества, заказчики пока переносят, но даты висят в воздухе, потому что никто не знает, когда будут сняты ограничения. Большинство бизнес-мероприятий были отменены совсем, поскольку обычно они привязаны к определённым датам.
- Сейчас есть обращения такого формата: у детей прошли дни рождения, и родители хотели бы порадовать своих чад и отметить праздник через месяц-два после него. Мы пока прорабатываем общую концепцию без определённой даты и даже места, потому что есть вероятность, что не все заведения откроются после этого периода. Речь идёт не только о местах общепита, но и о каких-то детских центрах, студиях. Все организационные вопросы мы решаем в онлайн-режиме.
Под большим вопросом остаются майские мероприятия. Ситуация в области ухудшается с каждым днём. Торжественная регистрация брака отменена до 1 июня. Соответственно, майские свадьбы тоже переносятся.
- На апрель у нас было запланировано 12 мероприятий. В основном это частные проекты и в меньшей степени деловые мероприятия. А вот на майские праздники было 24 проекта, из них шесть связаны с празднованием Дня Победы. Все они отменены. На летние месяцы было много свадеб, в среднем по 10 проектов. Но и они сейчас под вопросом, - рассказал основатель компании «ART-AUDIO rent» и Светодизайнер в шоу индустрии Александр Норец.
Тем клиентам, которые отказались от мероприятия, приходится возвращать предоплату.
- Деньги мы возвращаем, так как это «форс мажор», правда, не признанный государством, - добавил Александр.
Стоит отметить, что и субподрядчики, перед которыми у компании были обязательства, отнеслись с пониманием к ситуации.
- Мы отменили наши брони оборудования. Были планы по закупкам - их все отменили, поставщики также отнеслись с пониманием.
При этом на быстрое восстановление рынка рассчитывать не приходится.
При отсутствии заработка предприниматель вынужден ежемесячно выплачивать порядка 150 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата аренды помещений, обеспечение кредитов, зарплата персонала.
- За недополученную прибыль молчу – это очень приличная сумма.
Воспользоваться той поддержкой, которую обещало государство, пока не выходит.
- Я объездил все банки, в которых имею кредиты, чтобы попросить об отсрочке платежа, - все отказали, ссылаясь на комментарий ЦБ РФ: «Каникулы не являются основанием для неуплаты обязательств по кредитам». В итоге я плачу проценты за деньги, которые сейчас не работают, - пояснил Александр Норец.
Реализовать какие-то проекты в режиме самоизоляции, чтобы хоть как-то улучшить своё финансовое положение, в этой сфере очень проблематично.
- У нас такой вид деятельности, который сложно монетизировать онлайн, можно сказать невозможно, хоть немного не нарушая режим самоизоляции. Был один проект для компании «ЮСИ». Мы технически обеспечивали «Балконный концерт» для жителей ЖК «Красный Аксай». На этом все наши мероприятия в апреле завершены.
Невостребованной в данный период стала работа ведущих. Эта категория работников сферы развлечений осталась без средств к существованию.
- Сказать, что произошли изменения, это ничего не сказать. Похороны. А если точнее, литургия на два месяца, - рассказал профессиональный ведущий Александр. - Отменено несколько свадеб, один корпоратив и концерт, который перенесли на май, но пока не ясно, состоится он или нет.
По словам Александра, ближайшее мероприятие было запланировано на 9 мая, но уже известно, что его не будет.
- Раньше мы часто говорили фразу: что бы ни случилось, люди в нашей стране никогда не перестанут гулять на свадьбах. И сегодня получили ответ: вот то, что может отменить нашу работу. И еще процентов 80 всей остальной деятельности в стране. В общем, живём на задатки, которые взяли за летние свадьбы, и очень хотелось бы, чтобы они состоялись, и страна начала потихоньку приходить в себя.
По словам коллеги Александра – Алексея, есть надежда, что отложенные свадьбы состоятся в июле – августе. Но уже сейчас ясно, что их будет гораздо меньше, чем планировалось ранее.
- Все мероприятия, которые были запланированы в марте - апреле, слетели. Совсем малая часть, преимущественно свадьбы, перенесена на конец июля. При этом много вопросов с возвратом предоплаты. Рынок сильно упал. Молодые, кто с оптимизмом смотрит в будущее, планируют свадьбы на август. Пока непонятно, как будем выходить из этого кризиса. Многие пары будут попросту откладывать торжество в долгий ящик.
Свадьбы – это огромная индустрия. Она включает в себя не только непосредственно организаторов и профессиональных ведущих. Первые в качестве субподрядчиков нанимают оформителей, фотографов, видеооператоров, флористов и т. д. Вторые сотрудничают с творческими коллективами, соло-исполнителями. Таким образом, отмена одного более или менее крупного мероприятия лишает заказов десяток, а то и больше людей.
В плачевном состоянии оказались и те, чья основная прибыль формировалась из аренды площадей под банкетные и бизнес-мероприятия, конференции.
Сильно пострадали прокатчики оборудования, у которых огромные кредиты. А каникулы им не предоставляют, потому что 90% работали «в серую», поэтому банк не видит сокращения прибыли.
- Мы не прекращаем работать, постоянно ведём переговоры, прорабатываем все возможные варианты. Поэтому мы будем готовы открыться в самый первый день, после того как будут сняты ограничения, - добавила представитель «Первого Event Агентства» Наталья Белых. - Причём к работе приступим с большим энтузиазмом, с большей творческой фантазией. В остальном всё будет зависеть от того, в какой экономической ситуации окажутся люди. Будут ли они готовы тратить деньги на организацию праздников. Мне кажется, процесс восстановления будет долгим и болезненным. Но мы будем под него подстраиваться. Это повод для креатива, для каких-то новых предложений для наших заказчиков, более бюджетных. Для нас это стимул подстроиться под новую реальность и предлагать людям качественный продукт, но за меньшую стоимость.
Пока же работникам индустрии развлечений приходится использовать весь свой креатив и творческий подход на то, как выжить в этих тяжёлых условиях.