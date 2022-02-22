Опустевший аэропорт Платов после закрытия: видео

Фото/видео: соцсети.

Появились кадры из аэропорта Платова, закрытого несколько часов назад. Видео опубликовали в социальных сетях 24 февраля.На кадрах можно увидеть всего несколько десятков человек. Люди приехали в аэропорт и теперь не знают, как им добираться до места назначения.Напомним, ранним утром отменили все авиарейсы в Платове. Позже стало известно о закрытии воздушного пространства Юга России. Всего закрыли 12 аэропортов. Авиационные власти не сообщают официальную причину причину, однако понятно, что все эти воздушные гавани находились вблизи от Украины.