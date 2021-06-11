Опрос: как ростовчане отметили День России

День России - это национальный праздник, который ежегодно отмечают с 1992 года. Корреспондент Rostov.ru прошелся по улице Пушкинской, чтобы узнать, как ростовчане отмечают этот праздник.Большинство жителей Дона признаются, что в праздничную субботу были на работе. Студент Алексей В. тоже встретил День России на работе, а к самому празднику он относится достаточно посредственно.- Я не знаю, а как отмечать? Ну, наверное, если было бы время, погулял бы где-нибудь, но в этот раз вот так. Вот сейчас сижу здесь, можно сказать отмечаю, - говорит молодой человек.Однако не все представители молодого поколения были в делах в праздник. Друг Алексея, Владимир Р., признаётся, что отметил государственный праздник на свежем воздухе - гулял по городу и наслаждался хорошей погодой. При этом некоторые респонденты признались, что даже на улицу не выходили в этот день.А вот для кого-то День России прошел под эгидой матча с участием сборной страны. Несмотря на то, что Россия крупно проиграла Бельгии, для многих фанатов поболеть за свою страну стало лучшим вариантом отметить государственный праздник.Пожилые ростовчане признались, что не отмечали День России. Как отметили больше пяти респондентов, пенсия не позволяет. В целом для большинства это была обычная суббота - люди занимались уборкой дома, работой в саду и отдыхали с друзьями. Около десяти респондентов сказали, что работали, и не считают нужным отмечать День России. В их числе - предприниматель Максим П.- Я работал. А сейчас - вот, - говорит Максим, указывая на свой спортивный велосипед.Подводя итог, можно отметить, что День России ростовчане в основном встретили дома или на работе. Несмотря на то, что в городе и области прошли многочисленные праздничные мероприятия, максимум, куда могли вырваться жители, - это прогулки на улице.