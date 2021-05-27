Опрос: что думают жители Ростова по поводу застройки улицы Береговой

В Ростове уже не первый год идут споры о застройке набережной на улице Береговой. Компания "Бриг"планирует возводить крупную высотку, однако не все жители города довольны этим. Rostov.ru решил узнать мнение местных жителей об этой ситуации.Напомним, летом прошлого года ростовчане собирали петицию против строительства ЖК Державинский на улице Береговой, 73. Тогда глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждали, что они не поддерживают застройку набережной. Более того, она оказалась возможной только потому что права на строительство были проданы в 2018 году и сейчас нет возможности их апеллировать. И совсем недавно, 19 мая, суд отклонил иск жителей города, поддержав застройщика.Большинство ростовчан, конечно, уже отчаились.«Конечно, против, но кто нас спрашивает? План строительство уже есть. И мы уже здесь ничего не сделаем. Это молодые могут наивно думать, не в обиду, что мы как-то сможем это изменить, но… увы», - делиться местный житель Дмитрий М.Студентка Елизавета согласна с застройкой, однако признаёт, что другого выхода нет:«Во-первых, мы ничего не изменим. Во-вторых, это же город, застройка неизбежна. Да и что в этом плохого?»Однако не вся молодёжь оказалась единодушной.«Я, конечно, против. Абсолютно против. Я вообще считаю, что этим людям (говоря про администрацию города прим. редакции) стоит заняться чем-то другим, это дело у них не получается», - отмечает Алина.Также против был и помощник председателя совета ветеранов МВД города Ростова, Виктор В.: «Мой дедушка был архитектором. И он мне ещё тогда рассказывал, что строить на набережной ничего нельзя. Сваи могут не выдержать и всё может рухнуть! Поэтому в советском союзе здесь зданий выше пятиэтажки не было. Это сейчас тут всего понастроили. Поэтому я, конечно же, против. Это же просто небезопасно!»Нашлись ростовчане, которым идея застройки понравилась. Например, пенсионерка Светлана В. считает, что это пойдёт городу только на пользу:«Слушайте, я сама здесь живу. Мне очень нравится. И мне так будет даже лучше. А то вот, например, здесь на набережной негде даже покушать. Есть ресторан в самом конце береговой, но он дорогой и Макдональдс с другой стороны, а больше и сходить некуда! Да и подумайте, сейчас всё равно идёт застройка всякими ЖК туда, за ростовским портом. Почему людям нельзя жить в центре, если они хотят жить прямо возле набережной? Зачем сгонять людей на окраину?»Стоит сказать, что подавляющему большинству опрошенных было все равно на застройку городской набережной. Из больше чем 40 людей разных возрастных групп, только 10 с удовольствием поделились своими мыслями по поводу городского пространства. Остальные или решили остаться инкогнито, или их просто это не волновало.Например, пенсионерка Любовь, вспомнила о случае несколько лет назад."Возле Чехова, вот здесь прям, есть открытая площадка (смотровая площадь прим. редакции). Когда-то давно там тоже хотели что-то построить. Однако жители выходили на площадь и стояли там день и ночь, защищая место своим телом. А здесь просто стоять некому".Только вот разрешение на фото Любовь не дала, заявив, что это уже не её дело: "Меня никуда фотографировать не надо, это не моё дело". А на вопрос: Чьё же тогда это дело? И кому сейчас стоять на набережной, защищая её собой? Любовь ответа не дала.