Оператор сотовой связи предоставит ростовским властям доступ к видео с уличных камер
Власти Ростова нашли подрядчика, который обеспечит передачу информации с уличных камер города. По данным сайта государственных закупок, им стал известный оператор сотовой связи.
Исполнитель наладит процесс передачи данных с камер фотовидеофиксации, установленных на десятках городских улиц. И на Красноармейской, и на Большой Садовой, и на Михаила Нагибина с Ворошиловским, и на Текучева, и на Буденновском, и на Шолохова, и на Соколова. Всего насчитывается 106 комплексов.
Контракт рассчитан на два года: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025-го. Заявка на участие поступила только от одной организации — ПАО «Мегафон». Именно эта компания будет круглосуточно предоставлять услуги связи за 30,4 миллиона рублей. Оплачивать их будут за счет бюджетных средств.
С одной стороны, такие меры помогут с поиском вандалов, нарушителей ПДД и других злоумышленников. Однако с другой — все действия горожан вмиг могут стать достоянием общественности или определенного круга лиц.