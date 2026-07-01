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Опасный уровень УФ-излучения и адскую жару прогнозируют в Ростове 2 июля

Опасный уровень УФ-излучения и адскую жару прогнозируют в Ростове 2 июля

Сильная жара надвигается на Ростов-на-Дону. По прогнозам синоптиков, в четверг, 2 июля, в городе ожидается достижение критически высокого, девятибалльного уровня ультрафиолетового (УФ) излучения. Индекс УФ-излучения в диапазоне 8-10 баллов классифицируется как «очень высокий». Это значительно увеличивает риск получения солнечных ожогов.

Помимо агрессивного УФ-излучения, днем 2 июля столбик термометра в донской столице поднимется до отметки +35 градусов. В условиях такой жаркой погоды жизненно важно обезопасить себя от перегревов и предотвратить обезвоживание организма.

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом, ростовчанам настоятельно рекомендуется предпринять меры предосторожности, в особенности в период с 8:00 до 17:00.
Фото: Яндекс. Погода
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