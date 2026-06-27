Опасный провал на улице Ульяновской в Ростове-на-Дону устранили

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Городские службы устранили масштабную яму, появившуюся на улице Ульяновской в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили горожане, ранее обеспокоенные состоянием дорожного полотна и обратившиеся в СМИ.Проблема стала актуальной 19 июня, когда жители сообщили о большой дыре возле дома №4. По их словам, провал начал образовываться примерно за две недели до этого, постепенно увеличиваясь в размерах. Изначально яма не представляла такой серьезной угрозы, однако со временем она стала более глубокой и протяженной.Ситуация усугублялась тем, что жители пытались самостоятельно обезопасить опасное место, используя подручные средства: палки, доски и картон. Однако такие ограждения оказались неэффективными, их сносило ветром, а ночью яма становилась практически незаметной, создавая реальную угрозу для пешеходов и автомобилистов.После того как информация о провале была опубликована в СМИ, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Яму глубиной порядка полутора метров оперативно оградили, а через несколько дней провели ремонтные работы, полностью ликвидировав опасность.Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подобный провал в этом же месте уже случался около полугода назад. Тогда проблему быстро решили, однако новый провал возник на том же месте, поверх свежеуложенного асфальта.