Олимпийская чемпионка Влада Чигирева перенесла операцию на ноге

Фото: Соцсети Влады Чигиревой.

Уроженка Ростова и олимпийская чемпионка Влада Чигирева получила травму и перенесла серьезную операцию на ноге. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию сообщила об этом в своем микроблоге 3 апреля.Спортсменка получила вывих правой коленной чашечки перед репетицией шоу для олимпийских чемпионов в Краснодаре три месяца назад. В середине марта ей сделали операцию, а недавно сняты швы. Сейчас Влада ходит на костылях и чувствует себя гораздо лучше.- Я на пути к выздоровлению и спокойной жизни, - написала 29-летняя спортсменка в социальных сетях.Будущая чемпионка Олимпийских игр Влада Чигирева родилась в донской столице. На юниорских чемпионатах в 2010 и 2012 годах стала трехкратной чемпионкой мира в сольных и групповых соревнованиях, а также заняла первое место в индивидуальной программе "Фигура". Она является 11-кратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы. Имеет звание заслуженного мастера спорта России.