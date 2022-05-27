Около ста пляжей откроют в Ростовской области с 1 июня

Фото: Rostov.ru/правительство Ростовской области.

В Ростовской области с 1 июня начинается купальный сезон. В этом году на Дону откроют около ста пляжей и более 131 места отдыха у воды. Поэтому в конце мая в муниципалитетах региона состоялось финальное мероприятие подготовки к купальному сезону — День безопасности на водных объектах. Он проходит уже шестой раз по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева. В мероприятии приняли участие более 50 тысяч жителей Дона.День безопасности на воде включает в себя теоретическую и практическую части. Спасатели рассказывают детям о том, как оказать первую помощь, как вести себя на воде, а также дают попробовать свои силы в применении спасательного снаряжения и приемов сердечно-легочной реанимации.— Анализ гибели людей на водных объектах региона показывает, что большинство несчастных случаев на водоемах происходит из-за купания в нетрезвом состоянии, в запрещенных и необорудованных местах, а также нарушения правил поведения на воде, — отметил замглавы региона Вадим Артемов. — Проведение профилактических мероприятий, обучение навыкам оказания первой помощи дает возможность снизить количество несчастных случаев на воде.В 2022 году за безопасностью отдыхающих на воде будут следить порядка тысячи спасателей областного ДПЧС.Накануне открытия купального сезона в городах и районах области уделили особое внимание подготовке спасательных подразделений и проверке готовности снаряжения, плавательных средств. Кроме того, специалисты обследовали акватории, оборудование пляжей. В зонах отдыха убрали мусор и засыпали место у водоемов песком.