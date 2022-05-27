Около ста пляжей откроют в Ростовской области с 1 июня
В Ростовской области с 1 июня начинается купальный сезон. В этом году на Дону откроют около ста пляжей и более 131 места отдыха у воды. Поэтому в конце мая в муниципалитетах региона состоялось финальное мероприятие подготовки к купальному сезону — День безопасности на водных объектах. Он проходит уже шестой раз по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева. В мероприятии приняли участие более 50 тысяч жителей Дона.
День безопасности на воде включает в себя теоретическую и практическую части. Спасатели рассказывают детям о том, как оказать первую помощь, как вести себя на воде, а также дают попробовать свои силы в применении спасательного снаряжения и приемов сердечно-легочной реанимации.
— Анализ гибели людей на водных объектах региона показывает, что большинство несчастных случаев на водоемах происходит из-за купания в нетрезвом состоянии, в запрещенных и необорудованных местах, а также нарушения правил поведения на воде, — отметил замглавы региона Вадим Артемов. — Проведение профилактических мероприятий, обучение навыкам оказания первой помощи дает возможность снизить количество несчастных случаев на воде.
В 2022 году за безопасностью отдыхающих на воде будут следить порядка тысячи спасателей областного ДПЧС.
Накануне открытия купального сезона в городах и районах области уделили особое внимание подготовке спасательных подразделений и проверке готовности снаряжения, плавательных средств. Кроме того, специалисты обследовали акватории, оборудование пляжей. В зонах отдыха убрали мусор и засыпали место у водоемов песком.