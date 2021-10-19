Около сотни домов в Ростове обесточат в конце недели

В Ростове-на-Дону около сотни домов будут обесточены в конце недели. График отключений публикует АО «Донэнерго».В пятницу,, с 9:00 до 17:00 света не будет на Жмайлова, 3-11, Мильчакова, 2 и Стачки, 202/1, 204, 204В. С 9:00 до 14:00 – в Нахичеванском переулке, 2-10, 1-9 и на Станиславского, 181-209, 250-278. С 9:00 до 15:00 – на Пушкинской, 141 и на Соколова, 52, 31/118. С 13:00 до 20:00 – в Газетном, 51, 59 и на Семашко, 48, 48А, 48Е, 50 и 50А.В субботу,, с 9:00 до 18:00 без электричества останется здание правительства Ростовской области на улице Социалистической, 112. А в воскресенье,, с 9:00 до 20:00 – дома №№ 48, 48А, 48Е, 50 и 50А на Семашко и дома №№ 51, 59 в Газетном.