Около бизнес-центра «Риверсайд» в Ростове образовалась свалка

Фото: сайт "Благоустройство города"

В Ростове около бизнес-центра «Риверсайд» образовалась свалка. Об этом сообщили на сайте «Благоустройство города» 5 декабря.Жители обратили внимание на внушительную груду отходов. Примечательно, что она образовалась не в отдаленных частях города и не в глубине дворов, а прямо в центре, на улице Береговой, рядом с домом № 8.На фото можно заметить, что поблизости нет контейнеров или других оборудованных мест для сбора мусора. Кто-то решил, что оставлять мешки с отходами прямо на улице — это нормально.Обращение уже принято к рассмотрению, и в данный момент идет поиск исполнителя.