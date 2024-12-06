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Около бизнес-центра «Риверсайд» в Ростове образовалась свалка

Около бизнес-центра «Риверсайд» в Ростове образовалась свалка
В Ростове около бизнес-центра «Риверсайд» образовалась свалка. Об этом сообщили на сайте «Благоустройство города» 5 декабря. 

Жители обратили внимание на внушительную груду отходов. Примечательно, что она образовалась не в отдаленных частях города и не в глубине дворов, а прямо в центре, на улице Береговой, рядом с домом № 8.

На фото можно заметить, что поблизости нет контейнеров или других оборудованных мест для сбора мусора. Кто-то решил, что оставлять мешки с отходами прямо на улице — это нормально.

Обращение уже принято к рассмотрению, и в данный момент идет поиск исполнителя. 
Фото: сайт "Благоустройство города"
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